Etelä-Saimaa: Neljä nuorta miestä epäiltynä Mikkelin räjäytyksistä: Epäillyiltä löytyi huomattava määrä dynamiittia ja useita nalleja Poliisi on selvittänyt Mikkelin Ihastjärvellä marraskuussa tapahtuneet räjäytykset. Neljää mikkeliläistä 18—22-vuotiasta miestä epäillään osallisuudesta räjähderikokseen, kertoo rikoskomisario Johanna Parviainen Itä-Suomen poliisilaitokselta. Miehistä kolmea epäillään lisäksi varkaudesta. Räjähteet oli anastettu paikallisen louhintayrityksen lukitsemattomasta kontista.Räjäytyksiä tehtiin kolmeen otteeseen marraskuun puolivälissä ilta- tai yöaikaan Valkeajärventien suunnassa sijaitsevalla soramonttualueella.Ensimmäisellä kerralla soramontuilla räjäytettiin rikki hiekkatäytteinen metallinen tynnyri. Seuraavana yönä räjäytettiin kaksi kertaa, joista toinen kaatoi pienehkön kuusen ja toinen räjäytti kantoa. Kolmannen räjäyttämisen kohteena oli romua. Itä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan räjäytyspaikka on melko syrjäinen, mutta alueella liikkuu usein muun muassa koiranulkoiluttajia.Kiinnostus ja kokeilunhaluParviaisen mukaan räjähteiden anastamiselle ja räjäyttelylle ei ole esitutkinnassa selvinnyt sen kummempaa syytä kuin kiinnostus ja kokeilunhalu. Osalla epäillyistä on vähäistä omaisuusrikostaustaa.— Ehkä epäillyistä yksi tai kaksi on ollut vähän enemmän kiinnostunut tällaisista asioista, ja joku on tiennyt, mistä räjähteitä saattaisi olla saatavissa. Sitten on käyty hakemassa ja ruvettu kokeilemaan, Parviainen kuvailee.Kaikkia anastettuja räjähteitä ei ehditty käyttää räjäytyksissä. Poliisi löysi esitutkinnassa epäillyiltä huomattavan määrän dynamiittia ja useita nalleja.Parviaisen kertoo, että esitutkinta on ollut verrattain työläs. Tapahtuneen selvittely vei koko viime viikon.— Kun on kyse räjähteistä, tehtävää on paljon. Tarvitaan henkilöstöä, joka on saanut koulutusta räjähteiden haltuunottoon ja käsittelyyn.Esitutkinta ei vielä ole kokonaan valmis, vaan työ jatkuu vielä yli vuodenvaihteen.Räjähteiden säilytys tutkitaanPoliisi tutkii myös louhintayrityksen räjähteiden säilyttämiseen liittyvää rikosepäilyä räjähderikoksena. Kontista esitutkinnassa löydetyt räjähteet on siirretty turvalliseen paikkaan toisen yrityksen haltuun. Poliisi on myös hävittänyt osan kontista löydetyistä räjähteistä niiden huonokuntoisuuden vuoksi.Parviaisen mukaan louhintayritystä koskeva tutkinta on vielä alkutekijöissään.— Seuraavaksi ruvetaan selvittämään, ketkä ovat epäillyn asemassa.Räjäytystapaus selvisi sekä poliisin omien tutkimusten että yleisövihjeiden avulla. Lue koko uutinen:

