Mari Pajari Uutisvuoksen päätoimittajaksi

Kaakon Viestintä on nimittänyt Mari Pajarin Uutisvuoksen vakinaiseksi päätoimittajaksi. Pajari on hoitanut päätoimittajan tehtävää vt:nä lokakuun 10. päivästä lähtien.



Kaakon Viestintä vakinaista päätoimittajan pestin nyt, kun yhtiön suunnitelmat verkkopalvelu-uudistuksesta ja strategiatyö ovat edenneet. Uutisvuoksen päätoimittaja työskentelee myös Etelä-Saimaan Imatran toimituksen päällikkönä.



— Viime ajat ovat osoittaneet, miten tärkeä paikallinen media on alueen asukkaille sekä arjessa että arjen pysäyttävinä hetkinä. Imatran toimituksen porukan kyky kulkea lukijoidensa rinnalla valaa uskoa tulevaisuuteen. On etuoikeus johtaa tällaista selviytyjien joukkoa, Pajari sanoo.



Imatran toimitusta kohtasi kaksi viikkoa sitten suuri järkytys, kun kaksi sen toimittajaa kuoli Imatran ampumistapauksessa.



Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja Pekka Lakka kiittelee Pajarin johtamisotetta äärimmäisen vaikeina aikoina.

— Hän on esimiehenä kantanut hienosti vastuuta koko yhteisöstä käsittämättömän kovina aikoina. Journalistina Pajari tunnistaa tämän päivän kuluttajien vaatimukset kaikissa julkaisukanavissa, Lakka perustelee.