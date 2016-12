Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen Visedo keräsi 20 miljoonaa euroa rahoittajilta Lappeenrantalainen cleantech-yritys Visedo on kerännyt 20 miljoonan euron rahoituspaketin liiketoimintansa laajentamiseen. Toimitusjohtaja Kimmo Rauma sanoo, että uuden rahoituksen turvin yhtiö voi kehittää merkittävästi myyntiä ja markkinointia sekä kasvattaa liiketoimintaa uudelle tasolle Euroopassa ja Aasiassa. — Olemme rekrytoineet ja tulemme rekrytoimaan yhtiöön useita uusia avainhenkilöitä. Vuonna 2009 perustettu Visedo valmistaa korkean tehokkuuden voimalinjajärjestelmiä kaupallisiin ajoneuvoihin, raskaan kaluston työkoneisiin ja laivateollisuuteen. Markkinan ennustetaan kasvavan noin 11 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Jos mukaan otetaan myös muut sähköiset ajoneuvot, kokonaismarkkina on 50 miljardia euroa. Visedon rahoituspaketista 13,5 miljoonaa euroa on päämaomasijoitusta. Pääomasijoituskierrosta johti Emerald Technology Ventures. Sen lisäksi rahoitukseen osallistuivat Ilmarinen, Lähitapiola, Suffice International, Sinituote, Suomen Teollisuussijoitus, VNT Management, Green Campus Innovations ja yhtiön työntekijät. Viisi miljoonaa euroa paketista on ESIR lainaa ja 1,5 miljoonaa saatiin muista rahoituslähteistä. — Olemme todella ylpeitä saadessamme houkuteltua näin kokeneita sijoittajia mukaan, toimitusjohtaja Rauma sanoo. Visedon pitkäaikainen sijoittaja Sinituote Oy nousee Visedon suurimmaksi osakkeiden omistajaksi uudella rahoituskierroksella. Toimitusjohtaja Pia Santavirta Suomen pääomasijoitusyhdistyksestä sanoo, että Visedon rahoituskierros on upea osoitus siitä, kuinka yhteissijoittamisella rahoituskierrosten kokoa voidaan kasvattaa ennätyslukemiin. — Erityisen hienoa on, että myös Ilmarinen ja Lähitapiola lähtivät sijoittajina mukaan tukemaan Visedon kasvua. Tämä on hyvä merkki suomalaisille kasvuyrityksille ja koko clean-tech alalle. Tällä hetkellä Visedo operoi Suomessa ja Hollannissa, ja asiakkaita on 19:ssä maassa ympäri maailmaa. Yrityksen tuotanto ja pääkonttori sijaitsevat Lappeenrannassa ja tytäryhtiö Hollannissa. Markkinoista voimakkaimmin kasvaa Aasia, ja seuraava askel on avata uusi toimisto Hong Kongissa. Lue koko uutinen:

