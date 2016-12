Uutinen

Etelä-Saimaa: Kotiteollisuus nousee Marian aukion lavalle Lappeefesteillä – Kaija Koo täydentää lauantain esiintyjälistaa Kaija Koo ja Kotiteollisuus ovat ensi kesänä järjestettävän Lappeefestin uusimmat kiinnitykset. Molemmat esiintyvät Lappeenrannan keskustan festivaaleilla lauantaina 17. kesäkuuta. — Upea ja uniikki Kaija Koo on ollut Lappeefestin artistitoiveiden kärkipäässä ja nyt meillä on ilo kertoa, että fanien toiveet toteutuvat. Kotiteollisuus tuo tapahtumaan kaivattua paikallisuutta ja bändin ensi vuoden ensimmäinen veto Lappeenrannassa onkin komeasti Marian Aukiolla, Eekoon toimialajohtaja Aleksi Vuorinne sanoo tiedotteessa. Lappeefest tiedotti uusista esiintyjistään maanantaina. Samalla varmistuivat myös jo aiemmin julkistettujen esiintyjien esiintymispäivät. Perjantaina 16.kesäkuuta Marian aukiolla viihdyttävät Apulanta, Popeda ja saksalainen Bad Boys Blue. Lauantain 17. kesäkuuta esiintyjälistalla ovat Kaija Koo, Eppu Normaali, JVG ja Kotiteollisuus. Molemmille päiville on vielä luvassa lisää esiintyjiä, jotka julkaistaan myöhemmin. Nelipäiväisen festivaalin torstai on pyhitetty nuorisosuosikeille. Sunnuntaina on lasten vuoro. Lue koko uutinen:

