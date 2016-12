Uutinen

Etelä-Saimaa: Kansa kerääntyy Joulukadulle – Joulupukki ja Pakkasukko kohtaavat Lappeenrannan keskustassa Lappeenrannan Joulukatu on täyttynyt Joulupukkia ja Pakkasukkoa odottavista ihmisistä maanantaiaamuna. Kello puoli yhdentoista jälkeen kadulle oli jo kokoontunut sankoin joukoin väkeä. Joulupukin ja Pakkasukon oli määrä saapua paikalle noin kello 10.40. Lappeenrannan kaupunki julkaisi Twitter-tilillään kuvan Joulupukin ja Pakkasukon kohtaamisesta. Suomen ja Venäjän järjestämä yhteistapahtuma alkoi jo aamulla Nuijamaalla. Joulupukki tonttujoukkoineen otti Pakkasukon seurueineen vastaan Suomen ja Venäjän rajapuomilla kello 9. Lahjojenvaihdon jälkeen rajalla nähtiin laulu- ja tanssiesityksiä.. Joulukadulla pukille ja ukolle esiintyvät Kimpisen koulun musiikkiluokkalaisista koottu tonttukuoro sekä Rajan Nuorten tonttutanssiryhmä. Lisäksi Pakkasukon seurueeseen kuuluvat Zimushka-Zima ja Sneguroschka tarjoavat laulu- ja tanssiesityksiä. Esitysten ja lasten tapaamisen jälkeen pakkasukko ja joulupukki jatkavat noin kello 11.30 Joulukadulta matkaa Linnoituksen Kehruuhuoneelle. Kyytipelinä on kaupunkijuna. Kehruuhuoneellakin on luvassa pienet joululystit. Lue koko uutinen:

