Etelä-Saimaa: Isillä ja pojilla synkkaa entistä paremmin Lasse ja Onni Hyytinen pelaavat jääkiekkoa, niinkuin pelaavat monesti. — Lisäksi me käydään kalassa, uimassa, luistelemassa, pelataan jalkapalloa, 8-vuotias Onni luettelee. Onko kivaa touhuta isän kanssa? — On! Hyytiset ovat tyypillinen suomalainen isä-poika -parivaljakko. Sellaisten perikuva on nimittäin muuttunut. Isät eivät enää ole puhumattomia jörriköitä, ja etenkin alle teini-ikäisillä pojilla menee heidän kanssaan todella hyvin, kertoo Maailman terveysjärjestö Who:n tutkimus. Siinä kysyttiin 11-15 vuotiailta pojilta ja tytöiltä, pystyvätkö he puhumaan vanhempiensa kanssa heitä todella vaivaavista asioista. Lue koko uutinen:

