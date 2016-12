Uutinen

Etelä-Saimaa: 12 kuoli rekan syöksyttyä väkijoukkoon Berliinin joulumarkkinoilla — Monet asiat viittaavat tahalliseen hyökkäykseen 12 ihmistä kuoli ja ainakin 48 loukkaantui rekan syöksyttyä väkijoukkoon Berliinin joulumarkkinoilla Charlottenburgin kaupunginosassa maanantaina. Berliinin poliisin mukaan joidenkin loukkaantuneiden tila on vakava. Poliisi on pidättänyt rekan kuljettajan. Apukuskin paikalla ollut ihminen kuoli tapahtumapaikalla. Saksan sisäministeri Thomas de Maizieren mukaan ”monet asiat viittaavat tahalliseen hyökkäykseen”, BBC kertoo. Berliinin poliisin edustaja Winfried Wenzel kertoi tiedotustilaisuudessa, että epäilty otettiin kiinni noin kahden kilometrin päästä onnettomuuspaikalta läheltä Berliinin Voitonpylvästä. Poliisi on jo aloittanut epäillyn kuulustelut. Saksalainen uutistoimisto DPA kertoo turvallisuusviranomaisten puheisiin pohjautuen, että rekan kuljettaja oli turvapaikanhakija Pakistanista tai Afganistanista. Hän olisi saapunut Saksaan viime helmikuussa. Poliisi ei ole vahvistanut kummankaan rekassa olleen henkilöllisyyttä, mutta poliisin mukaan rekan kuollut matkustaja oli kansallisuudeltaan puolalainen. Epäillyssä hyökkäyksessä käytetty Scania-merkkinen musta rekka on rekisteröity Puolaan, ja se kuului puolalaiselle kuljetusyhtiölle. Guardian-lehden tietojen mukaan rekka lähti Puolasta maanantai-iltapäivänä Berliiniä kohti. Kuljetusyhtiö menetti yhteyden rekan kuljettajaan iltapäivällä neljältä Puolan aikaa. Suomen ulkoministeriön tiedossa ei maanantaina ollut, että uhrien joukossa olisi suomalaisia. Juttua muokattu 20.12. kello 7.12. Päivitetty uutista. Lue koko uutinen:

