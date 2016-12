Uutinen

Etelä-Saimaa: Tulee sutta ja sekundaa, Etelä-Karjalan kuntajohtajien usko soteen horjuu Sote-uudistus heikentää maaseutukuntien palveluja. Lisäksi Etelä-Karjalan kuntajohtajien mukaan nykyinen Eksoten malli olisi esitettyä uudistusta parempi. Uudistus, jossa on vielä aivan liikaa kysymysmerkkejä, on kuntajohtajien mielestä hyppy tuntemattomaan. Sote-uudistus ei toteudu tai ainakaan ei toteudu sellaisena ja siinä aikataulussa, kuin on suunniteltu. Näin arvelee suurin osa Etelä-Karjalan kunnanjohtajista Etelä-Saimaan kuntajohtajille tekemän soittokierroksen peruteella. — Uskoni sote-uudistukseen ja sen aikatauluun horjuu todella pahasti. Auki on vielä niin isoja asioita, sanoo Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen. Ukkonen pelkää, että pahimmillaan iso uudistus joka tapauksessa runnotaan jollakin tavalla läpi. — Toivon harkintaa valtakunnan päättäjiltä. Liiassa kiireessä uhkaa tulla vain sutta ja sekundaa. Kuntajohtajat epäilevät, että palveluverkkoa karsitaan, kun valtio tiukentaa rahahanoja. — Meillä on nyt Eksote, joka on saatu toimimaan hyvin. Jos Eksote revitään auki, se voi tehdä hallaa, jatkaa Ukkonen. Rautjärven kunnanjohtajan Harri Anttilan mukaan uudistuksen olisi ”uskottavuuden näkökulmasta nyt syytä toteutua”. — Mutta valinnanvapaus lisäsi aika paljon vaikeuskerrointa, jota sitä ennen oli jo lisännyt maakuntauudistus. Tässä yritetään saada kolme asiaa yhdellä kertaa kuntoon. Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva povaa, että uudistuksen aikataulu viivästyy eikä uudistus toteudu nyt esillä olleen mallin mukaan. — Valinnanvapaus on hiertänyt koko ajan eniten. Imatran Pertti Lintunen uskoo uudistuksen toteutuvan, vieläpä suunnitellussa aikataulussa. — Kyllä maan hallitus sen läpi ajaa. Muutenhan käsissä olisi aikamoinen katastrofi. Jos uudistus johonkin kaatuu niin Lintusen mielestä perustuslakiin. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

