Etelä-Saimaa: Tietoa ja toimintaa seksuaalivähemmistöjen puolesta — yrittäjä Iina Särkkä puhuu Suomea tasa-arvoisemmaksi Kun Iina Särkkä oli yhdeksän vuotta sitten raskaana, hän muutti hollantilaisen Annet-puolisonsa kanssa Suomeen. He halusivat kasvattaa lapsensa Suomessa, vaikka Hollannissa naisparina eläminen olisi ollut ehkä helpompaa. — Meidän 12 talon kotikadullamme Hollannissa kolmessa asui seksuaalivähemmistöön kuuluvia. Siellä olimme olleet aviopari. Täällä saatoimme olla vain rekisteröidyssä parisuhteessa, eikä perheen sisäinen adoptio ollut vielä mahdollista. Muutettuaan takaisin Suomeen Särkkä heräsi toimimaan aktiivisesti Setassa ja Sateenkaariperheet ry:ssä sekä Euroopan sateenkaariperheiden kattojärjestö NELFA:ssa. — Suomessa maistraatissa ei oikein tiedetty, kuinka toimia naisparin ja lapsen kanssa. Neuvolatätikin hihitteli hämmennyksissään. Koin, että viranomaiset eivät osanneet kohdella meitä, koska eivät tienneet asioista tarpeeksi. Myös työssään perhekotiyrittäjänä hän törmännyt tiedonpuutteeseen ja ennakkoluuloihin. Särkkä on puhunut vuosien varrella lukuisat kerrat haastatteluissa ja paneeleissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta. Särkän mukaan paras keino asenteiden korjaamiseen on asiallisen tiedon välittäminen. Haasteena on se, että tietoa tulee koko ajan lisää. Ihmisten tavat ymmärtää tai mieltää oma sukupuolensa tai seksuaalinen suuntautumisensa muuttuu. Vanhasta kaksinapaisesta jaottelusta vain miehiin ja naisiin on siirrytty sukupuolten moninaisuuteen. — On esimerkiksi avattu tietous muunsukupuolisista, jotka eivät tunne olevansa miehiä eivätkä naisia. On avattu keskustelu intersukupuolisista ihmisistä, joiden sukupuolta määrittelevät fyysiset ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Särkkä joutuu pohtimaan, miten selittää nämä asiat vaikkapa peräkylän mummolle. Voidaan tietysti kysyä, onko mummon edes tarpeen tietää näistä asioista? — Mutta jospa mummon lapsenlapsi kertoo olevansa vaikkapa muunsukupuolinen? Eikö silloin olisi hyvä tietää asiasta jotakin? Lue koko haastattelu päivän lehdestä tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

