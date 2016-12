Uutinen

Etelä-Saimaa: Taipalsaari jättää Wirman ja ostaa palvelut Pro Agrialta Taipalsaaren yrittäjät saavat jatkossa hakea neuvoja Pro Agriasta. Kunta aikoo irtisanoa yritysneuvontapalvelut Lappeenrannan elinkeinoyhtiö Wirman kanssa. Taipalsaari ostaa edelleen Wirman kautta Go Saimaa -palvelut ja Green Energy Showroom -toiminnan. Ensimmäinen keskittyy matkailuun, ja jälkimmäinen on Etelä-Karjalassa toimiva energia- ja ympäristöalan yritysverkosto. Kunta on mukana myös Imatran seudun kehitysyhtiön vetämässä Geopark-hankkeessa. Kunnanjohtaja Jari Willmanin mukaan ratkaisun taustalla on kunnan halu varmistaa palvelut. Wirman pääomistaja Lappeenrannan kaupunki on uudistamassa elinkeino-organisaatiotaan, ja ensi vuoden alusta kaupunki järjestää pääosan Wirman palveluista itse. — Kyse on siitä, riittääkö Wirmasta meille enää henkilöstöä palvelemaan yrittäjiä. Meille on kyllä sanottu, että riittää, mutta päädyimme kuitenkin tähän ratkaisuun. Lemi, Luumäki ja Savitaipale ottivat pesäeron Wirmasta ja pari vuotta sitten. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/18/Taipalsaari%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4%20Wirman%20ja%20ostaa%20palvelut%20Pro%20Agrialta/2016121656128/4