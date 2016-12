Uutinen

Etelä-Saimaa: Starboxin bloggareiden maukkaat jouluvinkit: kääretorttu, piparkakku-toffeet ja Raijan piparit Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä tulevalle viikolle. Tällä kertaa monet ohjeet ovat ihanan jouluisia. Sokerivaltakunnan kuulumisia -blogissa Sanja esittelee jouluisen kääretortun ohjeen. Kääretortut koristellaan värikkäällä sokerimassalla. Jos kääretorttuja leipoo useita, kuten Sanja, voi jokaisen koristella eri väriseksi. Sanjan jouluinen kääretorttuohje täältä. Jannen keittiössä –bloggari Janne Kujala esittelee ohjeen jouluisten piparkakku-toffeiden tekoon. Leipomiseen tarvitaan valmiita pipareita, sokeria, tummaa siirappia, leivontamargariinia, neilikkaa sekä kanelia. Lue tarkat ohjeet täältä. Tulevaisuuden tuottaja -blogin Siru ihastui jo lapsena piparkakkuihin, joita hänen äitinsä leipoi. Äidin ohjeessa piparkakuille oli annettu nimeksi ytimekkäästi Raijan piparit. Siru kertoo, ettei vieläkään tiedä kuka tuo maukkaiden piparkakkujen ohjeen antanut Raija on. Lue hyväksi havaittu pipariresepti täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

