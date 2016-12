Uutinen

Etelä-Saimaa: Paperiliiton Lauritsalan osasto julkaisi historiikin Paperiliiton Lauritsalan osasto 44 juhlisti 110-vuotistaivaltaan julkaisemalla historiikin. Pienimuotoinen julkistamistilaisuus pidettiin 18. marraskuuta Kaukaan kerholla. Tervehdyksensä tilaisuuteen toivat Lappeenrannan kaupungin, UPM:n Kaukaan tehtaiden sekä Paperiliiton edustajat. Kutsuttuina paikalla oli entisiä ja nykyisiä osastolaisia sekä paperiliittolaisia lähiosastojen aktiiveja. Ammattiosaston historiasta kertovan teoksen "Työtä ja yhteistyötä Kaukaanmäellä" kirjoittaja on pitkän työuran tehtaalla tehnyt Keijo Martikainen. Kirjassa haetaan vastauksia eri aikakausien tuomiin haasteisiin ammattiyhdistystoiminnassa ja muutoksista, joita aika on tuonut toimintaympäristöön. Kirjassa myös kysytään, mitä merkitystä Kaukas-hengellä on ajan saatossa ollut ja miten se oikeastaan syntyi? | Lue koko uutinen:

