Uutinen

Etelä-Saimaa: Oletko nähnyt Eksoten pakettiautoa? — Varastettiin Lappeenrannasta, nähty ehkä myös Mikkelissä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin omistuksessa oleva auto varastettiin lokakuun lopussa Lappeenrannasta. Kaakkois-Suomen poliisi kaipaa havaintoja autosta, joka on nähty mahdollisesti myös Mikkelissä. Auto on sininen Peugeot Boxer-merkkinen pakettiauto rekisterinumerolla RHI-387. Auton ovissa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sinivihreä logo. Se anastettiin 31. lokakuuta anastettiin Lappeenrannan Parkkarilankadulta. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista arkisin virka-aikana Lappeenrannan poliisiaseman palvelupäivystykseen numeroon 02954 14600. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/18/Oletko%20n%C3%A4hnyt%20Eksoten%20pakettiautoa%20%20%E2%80%94%20Varastettiin%20Lappeenrannasta%2C%20n%C3%A4hty%20ehk%C3%A4%20my%C3%B6s%20Mikkeliss%C3%A4/20161963/4