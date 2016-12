Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannasta ponnistava Planistry-bändi on matkalla maailmanmaineeseen Lappeenrannasta lähtöisin oleva Planistry on saanut mediahuomiota ja radiosoittoa Iso-Britanniassa asti. Siihen pystyy edelleen harva suomalainen rock-bändi, etenkin omakustanteinen sellainen. Menestys on tulosta sitkeästä työstä. Bändi eroaa kitaristi Tarmo Tikkisen mukaan muista rock-bändeistä siinä, että he tekevät kaiken biiseistä niiden demonauhoituksiin ja kansiin asti itse. Tikkinen on koko yhtyeen olemassaolon ajan tehnyt hartiavoimin töitä sen menestyksen eteen. Hän sanoittaa, säveltää ja tuottaa kaikki kappaleet. Lisäksi hän on vastuussa esimerkiksi ensimmäisen levyn kansitaiteesta, bändin ideologiasta ja tiedottamisesta Hän myöntää, että yhtye on vienyt paljon aikaa hänen elämästään. — Vuosi sitten asiat olivat siinä pisteessä, ettei homma ollut enää hauskaa. Jouduin itse tekemään kaiken. Rumpalin ja kitaristin vaihdon myötä asiat ovat onneksi menneet siihen suuntaan, että vastuu jakaantuu paremmin bändiläisten kesken. Planistry on keikkaillut ahkerasti ympäri Suomea. He ovat myös ladanneet musiikkiaan nettiin, mistä heidän bongasi brittiläinen promoottori Nick Baldrian. Hänen kauttaan bändi on saanut näkyvyyttä Britanniassa niin radioissa kuin lehdissäkin. Seuraavaksi vuorossa ovat Yhdysvallat. Ahkerasta markkinoinnista huolimatta Tikkinen sanoo, ettei bändi tee musiikkia rahan vuoksi. — Teen tätä intohimosta. 16 vuoden jälkeen en halua enää jättää hommaa kesken, vaan haluan nähdä, kuinka pitkälle tämän saa kantamaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/18/Lappeenrannasta%20ponnistava%20Planistry-b%C3%A4ndi%20on%20matkalla%20maailmanmaineeseen/2016121671431/4