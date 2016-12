Uutinen

Etelä-Saimaa: Jarno Lippojoki solmi Imatran Ketterän kanssa 2+1-vuotisen jatkosopimuksen Kapteeni Jarno Lippojoki on solminut Imatran Ketterän kanssa pitkän jatkosopimuksen. Sopimus pitää puolustajan imatralaisseuran riveissä kaudet 2017—2018 ja 2018—2019, minkä lisäksi sopimuksessa on optio kaudesta 2019—2020.Lippojoki, 30, on Ketterän oma kasvatti, joka palasi imatralaisseuraan vuosi sitten joulukuussa. Tällä kaudella Lippojoki on tehnyt 24 ottelussa 5+25=30 pistettä ja johtaa Suomi-sarjan puolustajien pistepörssiä.— Seuralla on tällä hetkellä selkeä tavoite, ja Imatralla ollaan viime vuosina menty vahvasti eteenpäin. Olen viihtynyt hyvin ja kaikki asiat on kunnossa. Mikä sen mieluisampaa kuin jatkaa uraa kasvattajaseuran paidassa, Lippojoki toteaa Ketterän tiedotteessa.Ketterän tavoitteena on nousta Mestikseen.Lippojoki on pelannut urallaan myös 198 liigaottelua SaiPan ja Jyväskylän JYPin riveissä. Lue koko uutinen:

