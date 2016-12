Uutinen

Etelä-Saimaa: Ultivista venyttää ilmoitustaan Huhtiniemen hotellin rakentamisesta Kiinteistösijoitusyhtiö Ultivista pitää loppuun saakka yllä jännitystä Huhtiniemen hotellihankkeessa. Espoolaisfirman pitää ilmoittaa vuoden loppuun mennessä Lappeenrannan kaupungille, rakentaako se hotellin alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Samalla pitäisi laittaa nimet kauppakirjaan. Ultivista kuitenkin panttaa lopullista ilmoitustaan viime metreille. Yhtiön edustajat keskustelivat perjantaina kaupungin johdon kanssa asiasta Lappeenrannan kaupungintalolla. Heidän mielestään tilanne ei ole muuttunut niin, että investointi voitaisiin tehdä alkuperäisen sopimuksen mukaan. Käytännössä se tarkoittaa, että rakentamispäätöstä ei tule. Lopullinen ilmoitus hankkeesta luopumiselle jäi kuitenkin edelleen kertomatta. — Nyt odotetaan Buildian kirjallista ilmoitusta. Aikaa on kaksi viikkoa, kaupunginsihteeri Juha Willberg sanoo. Willberg on hoitanut virkamiestyönä Huhtiniemen hotelliasiaa kaupungin puolelta vuodesta 2008. Kaksi vuotta sitten Ultivista pyysi kahden vuoden lisäajan investoinnin mietintään. Maallikon silmin on suuri yllätys, jos Ultivista ilmoittaa rakentavansa hotellin. Myös Willberg arvelee, että nykyisen sopimuksen mukaisesti Huhtiniemessä ei todennäköisesti tapahdu mitään ja sopimus päättyy. Jos sopimus Ultivistan kanssa päättyy, on Willbergin mielestä mahdollista esimerkiksi kilpailuttaa tontti ja antaa se toimijalle, joka tekee sinne, mitä kaupunki haluaa ja mikä on kaupungille edullisinta. Kaupungin kannalta parhaana vaihtoehtona pidetään edelleen hotellia ja alueen hyödyntämistä matkailullisesti. Alueen asemakaavakaan ei salli pysyvää asumista vaan matkailuun liittyvää liiketoimintaa ja loma-asumista. Jos sopimus Ultivistan kanssa umpeutuu vuoden lopussa, leirintäalue voi jatkaa toimintaansa ainakin muutaman vuoden. Willbergin mielestä investoinnit leirintäalueeseen on kuitenkin mietittävä harkiten, jos on näköpiirissä, että muutaman vuoden kuluttua alue otetaan muuhun käyttöön. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/17/Ultivista%20venytt%C3%A4%C3%A4%20ilmoitustaan%20Huhtiniemen%20hotellin%20rakentamisesta/2016121670900/4