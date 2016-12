Uutinen

Etelä-Saimaa: Tänään on vilkas päivä rajalla — Imatralla vielä jonoja, illaksi ruuhkautuu uudestaan Kaakkois-Suomen rajalla on tänään ollut vilkas päivä, kun Venäjältä on saapunut runsaasti jouluostoksilla kävijöitä. Kaakkois-Suomen rajavartioston yleisjohtaja Tomi Tirkkonen kertoo, että arvion mukaan Nuijamaan, Vaalimaan ja Imatran rajanylityspaikkojen läpi kulkee 25 000 — 30 000 ihmistä lauantain aikana. — Tilanne Nuijamaalla Venäjältä tulevan liikenteen osalta alkaa helpottaa, mutta Imatralla on vielä jonoja, Tirkkonen kertoi hieman ennen kello 15 lauantaina iltapäivällä. Illan ajaksi ennustettiin lähtevän liikenteen jonoja, mutta osan ostosmatkailijoista oletetaan yöpyvän Suomen puolella. Sunnuntain paluuliikenteeseen ei ennakoida ihan samanlaista ruuhkaa kuin lauantaille. — Venäläisten matkailijoiden määrä on lisääntynyt selvästi, Tirkkonen sanoo. Loppuvuosi on ollut hyvinkin vilkasta, sillä piristymistä on tapahtunut syksystä lähtien. Kasvua on Tirkkosen mukaan ollut viisi prosenttia lokakuusta alkaen. — Se heijastelee venäläisten ostovoiman kasvua. Tirkkosella ei ollut käsissään viime vuoden tarkkaa tilastoa, mutta tuntuma on, että nyt Venäjältä tulee enemmän liikennettä kuin viime vuonna samaan aikaan. Tämä viikonloppu on selvästi vilkkaampi kuin edelliset viikonloput. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/17/T%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20on%20vilkas%20p%C3%A4iv%C3%A4%20rajalla%20%E2%80%94%20Imatralla%20viel%C3%A4%20jonoja%2C%20illaksi%20ruuhkautuu%20uudestaan/20161957/4