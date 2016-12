Uutinen

Etelä-Saimaa: Kinkunpaistinrasvalla tehdään hyväntekeväisyyttä — keräyspisteet myös Lappeenrannassa Suomessa syödään joka joulu jopa 7 miljoonaa kiloa kinkkua. Uunissa tirisevistä kinkuista irtoaa melkoinen määrä rasvaa. Tänä vuonna kinkkurasvalle löytyy roskista parempi sijoituspaikka. Suomalaiset voivat nimittäin lahjoittaa kinkunpaistosta syntyvän rasvajätteen Kinkkutemppu-kampanjalle. Lappeenrannassa on kaksi keräyspistettä. Kinkkurasvoja kerätään K-citymarketissa Toikansuontiellä Neste-aseman ja autopesun takana sekä K-supermarket Lauritsalassa Huoltokadulla. Keräykseen tuodusta paistinrasvasta valmistetaan kierrätyspolttoainetta. Siitä saadut tuotot lahjoitetaan vähävaraisia perheitä auttavalle Hope ry:lle ja hyväntekeväisyysurheilujärjestö IceHeartsille. Tempauksella halutaan tuoda kiertotaloutta lähemmäksi ihmisten arkea. Tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka jätteitä voidaan käyttää uudelleen ja valmistaa uusia tuotteita, tässä tapauksessa korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä. Tavoitteena on kerätä niin paljon rasvaa, että siitä valmistetulla dieselillä voisi ajaa kolme kertaa maapallon ympäri. Lisäksi kampanjalla halutaan muistuttaa, että rasvaa ei tule kaataa viemäriin. Kinkkutemppukeräys alkaa 15.12. ja jatkuu 2.1.2017 asti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/17/Kinkunpaistinrasvalla%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20hyv%C3%A4ntekev%C3%A4isyytt%C3%A4%20%E2%80%94%20ker%C3%A4yspisteet%20my%C3%B6s%20Lappeenrannassa/2016521674172/4