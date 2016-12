Uutinen

Etelä-Saimaa: Joulunaika on kevennettyjä ohjelmapaketteja lapsiperheille Sukset odottavat vielä hiihtäjiään. Suksia riittää. — Lihavien vuosien parhaina päivinä vuokraajia saattoi olla sata, viime vuosina kymmenen, Antti Harinen kuvaa alueen talvimatkailun aaltoliikettä. Saimaa Adventures on tällä hetkellä toiveikas alkaneesta talvesta. Luistelurata Rauhasta Ukonniemen suuntaan syntyy tammikuun alkupuolella, ja Hossukan sauna lämpiää ahkerasti ohjelmapaketin ostaneille. Päivitetty tilanne Pietarin myyntihenkilöstöltä kertoo, että vuoden viimeiselle päivälle jouluisen ohjelmapaketin on ostanut jo parikymmentä venäläistä. Se on paremmin kuin monena vuotena aikaisemmin. — Pietarin toimistossa oli hurrattu, kun euron hinta putosi alle 65 ruplan, Ville Harinen välittää metropolin matkailutunnelmia. Saimaa Adventuresin ohjelmapalvelujen talvikauden turistimyynti ja välinevuokraus ovat riippuvaisia kahdesta tekijästä: ruplan hinnasta ja lumesta. Molemmilla kentillä talvi on näyttänyt pitkästä aikaa suotuisia merkkejä. Viimeisin tilastollinen fakta on lokakuulta, ja se kertoo Imatran alueen ja koko Etelä-Karjalan matkailun vetovoiman elpymisestä. Kuukausi käänsi suomalaisten yöpymiset 20 prosentin kasvuun. Venäläisten turistien yöpymisissä vertailu edelliseen vuoteen osoittaa yöpyjien lisääntyneen yli 50 prosentilla. Kuukauden suhteellinen kasvuvauhti on ennätyksellisen korkea, mutta yöpymismäärät ovat edelleen vasta vuoden 2007 tasolla ja kaukana huippuvuosista. Toivottuja volyymejä joudutaan Haristen veljesten yrityksessä odottelemaan vielä tovi. Matkailijoiden väljä rahankäyttö on tällä hetkellä muisto lähimenneisyydestä. — Yli sadan euron iltaohjelmapaketteja on turha myydä. Niitä ei osta kukaan. Antti Harinen kertoo, että tilalle on tuunattu halvemman hintatason perhepaketteja. Retkellä pyörähdetään jouluisessa metsässä, leikitetään lapsia, tavataan joulupukki poroineen ja siirrytään pitopöytään. Jokamiehen maksuluokka on tullut myös safareille. Hinta on saatu kohtuulliseksi tarjoamalla kiinnostuneille mönkijäkokemusta alle tunnin kierrokselta. Ville Harisen mukaan aika ei tällä hetkellä ole yleisemminkään otollinen moottorivoimalla tehtäville elämyksille. — Moni yritys kaihtaa mönkijäsafareita. Linjaa perustellaan imago- ja turvallisuussyillä. Yrityksen moottoroitu kalusto on tämän takia pudonnut alle kymmeneen mönkijään. Jo aiemmin luovuttiin kokonaan moottorikelkoista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/17/Joulunaika%20on%20kevennettyj%C3%A4%20ohjelmapaketteja%20lapsiperheille/2016521671671/4