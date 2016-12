Uutinen

Etelä-Saimaa: Ikea ja Lappeenrannan kaupunki tekivät tonttikaupat Mustolassa Lappeenrannan kaupunki ja huonekalujätti Ikea allekirjoittivat marraskuun lopulla kauppakirjan Mustolan tontista. Tontti siirtyi Ikean omistukseen ja hallintaan, ja tontin kauppahinta, 10,1 miljoonaa euroa, kaupungin kassaan. Tontista saadut miljoonat on huomioitu kaupungin tämän vuoden tilinpäätöksen luvuissa. Strategia- ja talousjohtaja Olli Naukkarinen kertoo, että taseella on ollut investointeja ja lainaa noin kymmenen miljoonaa, jotka maksettiin nyt pois. Kauppahinta oli jotakuinkin se, minkä tontin muodostaminen rakennuskelpoiseksi maksoi kaupungille. Ikean ottama vuoden lisäaika tonttikauppoihin toi kaupungin kassaan parisataa tuhatta lisäeuroa korkona ja korvauksena lisäajasta. Ikean ostaman tontin rakennusoikeus on 70 000 kerrosneliötä. Tontille piti tulla Ikean tavaratalon kaveriksi alunperin Ikea Centresin kauppakeskus, mutta Ikea Centres Finland vetäytyi hankkeesta. Tontista oli kaavailtu Ikean tavaratalolle 30 000 neliötä ja Ikea Centresin kauppakeskukselle 40 000 neliötä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tonttikaupat syyskuun lopulla. Silloin sovittiin myös, että kaupunginjohtaja asettaa viranhaltijatyöryhmän, joka käy etsimään Ikean kanssa uusia tulijoita alueelle, jotta tontin loppurakennusoikeuden käyttöön ottaminen voi toteutua. Kaupungin ja Ikean edustajat pohtivat yhdessä kaupan näkymiä tonttikauppojen allekirjoitustilaisuuden yhteydessä. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoo, että Ikea on hyvin kiinnostunut kaupan kehityksen luvuista. Seuraavan kerran osapuolet tapaavat sydäntalvella. Viime aikoina kaupan uutiset ovat olleet valoisampia kuin mihin on totuttu. Ikea ei kuitenkaan lupaa investointipäätöstä Mustolaan aivan heti. Ikea Suomen kiinteistöjohtaja Ann-Christin Pilviö kertoo, että tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida, millaisia vaihtoehtoja alueen kehittämiseen ja sitä kautta aikatauluun löytyy. — Ihan lähiaikoina rakentaminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista. Tarvitsemme ensin vahvan kaupallisen ajatuksen suunnitelmien taakse. Lue koko uutinen:

