Etelä-Saimaa: Heidi Lirkki auttoi NST:n jouluksi takaisin voittokantaan Heidi Lirkin kaksi maalia johdattivat NST:n kotivoittoon Porvoon Salibandyseurasta naisten salibandyliigassa. NST kiipesi takaa-ajoasemasta voittoon lukemin 3—2 (0—1, 2—0, 1—1). Voitto oli NST:lle tärkeä, sillä joukkue oli hävinnyt kolme edellistä otteluaan. Pistepotin myötä NST viettää joulua ja ottaa uuden vuoden vastaan sarjataulukon neljännellä sijalla, edellään Tampereen Classic, nurmijärveläinen SB-Pro ja Turun Palloseura. PSS meni lauantaina Fanny Holmbergin maalilla johtoon, mutta Juuli Hakkarainen toi NST:n tasoihin toisen erän alkupuolella. Lirkki teki NST:n 2—1-johtomaalin ylivoimalla 47 sekuntia ennen toista erätaukoa ja 3—2-voittomaalin seitsemän minuuttia ennen ottelun päättymistä. Hallitsevan Suomen mestarin syyskauden pisterohmu on ollut odotetusti Juuli Hakkarainen, joka sai lauantaina myös syöttöpisteen Lirkin ensimmäiseen maaliin. Hakkarainen on tehnyt 11 ottelussa 12+6=18 pistettä. Lirkin pistesaldo on 7+5=12, Ella Kettusen 5+5=10 ja Inka Lampisen 2+7=9. NST:n kausi jatkuu 8. tammikuuta 2017 kotiottelulla Jyväskylän Happeeta vastaan. Juttua muokattu klo 20.20: Päivitetty pelaajien pistesaldoihin lauantain ottelun tehot. Lue koko uutinen:

