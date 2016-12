Uutinen

Etelä-Saimaa: Varusmiespaluksesta kotiutunut Imatran Niki Tuuli tähtää huipulle — "Tavoitteena on maailmanmestaruus" Imatran Moottorikerhon Niki Tuuli on varusmiespalvelusta vapaa mies. 11 kuukauden varusmiesjakso päättyi torstaina ja Tuuli astui reserviin alikersanttina. Kovin kauan luppoaikaa road racigin maailmantähdellä ei ole. Supersportin MM-sarjan valmistelevat testit alkavat tammikuussa Espanjassa, kisakausi helmikuun lopulla Australiassa. — Tavoitteena on maailmanmestaruus. Siihen vaaditaan ehjää ja tasaista kautta, tänä syksynä kolmessa supersportin MM-kisassa kisannut ja aina palkintokorokkeelle yltänyt Tuuli kertoo. Lue koko uutinen:

