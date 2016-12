Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutissivusto: Suomalaisten yli 70 vuotta sitten rakentama viemäri hajosi Viipurin keskustassa – likavedet valuneet kellareihin Viipurissa on korjattu viime viikosta lähtien Punaisenlähteentorilla hajonnutta viemäriä. 47news.ru- uutissivuston mukaan hajonnut viemäriosuus on varsin vanha, sillä suomalaiset rakensivat sen ennen vuotta 1940. Sivusto kertoo, että aivan Viipurin ydinkeskustassa tapahtuneen viemäririkon seurauksena likavesiä on valunut läheisten talojen kellareihin. — Säiliö on hajonnut, ja jätevedet ovat vähitellen vuotaneet kellareihin, Viipurin alueen viranomainen kertoi sivustolle. Sivuston julkaisemassa kuvassa näkyy torille kaivettu valtava aukko, joka on täyttynyt vedellä. 47newsin mukaan hajonnut viemäri on tarkoitus saada korjattu ennen uuttavuotta. Korjauksen arvioidaan maksavan 4–5 miljoonaa ruplaa eli noin 85 000 euroa. Lue koko uutinen:

