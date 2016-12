Uutinen

Etelä-Saimaa: Tainionkoski tarjoutuu Imatran keskimmäisen koulukeskuksen paikaksi — vanhempainyhdistys vieroksuu Mansikkalaa Tainionkoskelaiset ovat ottaneet puheenvuoron Imatran koulukeskuskeskustelussa. Tainionkosken koulun vanhempainyhdistyksen kaikille kaupunginvaltuutetuille kirjelmöity tarjous on, että keskimmäisen koulukeskuksen oikein paikka olisi Tainionkoski. — Jos Kosken ja Mansikkalan koulukeskukset tulevat kaupungin eteläpäähän miltei vierekkäin ja kolmas keskus pohjoiseen Vuoksenniskalle, jää siihen liian pitkä tyhjä väli, vanhempainyhdistyksen aktiivi Terhi Mäkiranta mittaa. Mäkirannan mielestä tästä seuraa logistisia ongelmia. Kuljetusten järjestelytarpeet kasvaisivat joukkoliikennettä myöten. Keskimmäisen keskuksen sijoittaminen Tainionkosken koulunmäelle, tai vaihtoehtoisesti Tainionkosken kirkon kulmille Pappilanpellolle olisi Mäkirannan mielestä tulevia tilanteita monella tapaa tasapainottava ratkaisu. — Se antaisi lisää pelivaraa oppilaiden tasaamiseen eri koulukeskusten välillä. Alustavissa kaavailuissa on yhtenä ratkaisumallina puhuttu keskimmäisen koulukeskuksen sijoittamisesta Mansikkalan vanhan koulun paikalle. Tätä ajatusta tainionkoskelaiset kaihtavat. Heidän näkemyksensä Mäkirannan mukaan on, että järkevämpää olisi varata myös Mansikkalan tämä kulma liikerakentamiselle. Tainionkosken vanhempien mielestä toimivampi koulukeskusratkaisu on säilyttää käytössä Tainionkosken koulun tilat. Mäkiranta huomauttaa, että Tainionkosken koulu on myös terve. — Sisäilmaongelmia ei ole ollut viipalerakennuksen jäätyä käytöstä pois. Kaupungin hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan Anu Urpalaisen (kok.) mukaan kouluista on vielä hyvä aika keskustella. Päätöksenteko koulukeskuksista jatkuu tammikuussa. Lue koko uutinen:

