Uutinen

Etelä-Saimaa: Sampo alkaa kouluttaa siisteyden mestareita Lappeenrannassa ja Imatralla Saimaan ammattiopisto Sampo aloittaa tammikuussa Siisteyden mestari -koulutuksen yhteistyössä yritysten kanssa. Uudenlainen puhdistuspalvelualan koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville. Tiedotteen mukaan koulutuksen pääpaino on ylläpito-, toimisto-, kerros- ja rakennussiivouksessa sekä kotityöpalveluissa. Koulutus voidaan räätälöidä yritysten tarpeita vastaavaksi. Toistaiseksi mukana ovat ainakin SOL Palvelut Oy, Siivous Lappee Oy, Bionella Oy sekä Siivousvuoksi Oy. Yritykset sitoutuvat tarjoamaan koulutettaville työssäoppimispaikkoja ja myöhemmin työpaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Siisteyden mestari -koulutus alkaa 16. tammikuuta. Sen voi aloittaa Lappeenrannassa tai Imatralla. Molemmilla paikkakunnilla on siihen jatkuva haku. Koulutuksesta on infotilaisuus torstaina 12. tammikuuta kello 13 Sammossa Lappeenrannassa, ja siitä löytyy tietoa myös verkkosivuilta www.opteam.fi/ ja www.edusampo.fi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/16/Sampo%20alkaa%20kouluttaa%20siisteyden%20mestareita%20Lappeenrannassa%20ja%20Imatralla/2016121668338/4