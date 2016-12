Uutinen

Etelä-Saimaa: Salpapolku ja Punkaharju ehdolla vuoden retkikohteiksi — yleisöäänestys alkoi Vuoden retkikohde 2017 -kilpailun finaaliin on valittu kymmenen kohdetta. Etelä-Karjalaa lähimpänä niistä on Salpapolku ja toiseksi lähimpänä Punkaharju. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kilpailun teemana ovat tänä vuonna historiakohteet. Finaalissa on luontoretkeilyyn sopivia kohteita, joissa voi tutustua merkityllä reitillä alueen historiaan, merkittävään historialliseen tapahtumaan tai perinteiseen maankäyttömuotoon. Salpapolku on Salpalinjaa mukaileva 50 kilometrin retkeilyreitti Kymenlaaksossa. Salpalinja rakennettiin viime sotien aikana Itä-Suomen puolustuslinjaksi. Salpapolku lähtee meren rannalta Virolahdelta ja etenee metsien, mäkien ja peltojen halki Miehikkälään Etelä-Karjalan rajalle. Matkalla voi tutustua Salpalinjan varustuksiin. Punkaharju on mukana kansallismaisemana ja yli 200 vuotta tunnettuna matkailukohteena. Siellä voi kulkea harjureittejä, joiden varrella voi tutustua alueen luonto-, historia ja kulttuurikohteisiin. Muut vuoden 2017 retkikohdefinalistit ovat Helsingin saaristo, Lapin Hetta-Pallas-reitti, Suomussalmen Hossa, Lieksan Koli, Lapin Ivalojoki, Ahvenanmaan Kökar, Kanta-Hämeen Liesjärven kansallispuisto ja Tuusulanjärvi. Vuoden retkikohde -kilpailu järjestetään nyt 13. kerran ja aiempaan tapaan voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Tulos julkistetaan GoExpo-messuilla Helsingin messukeskuksessa 17. maaliskuuta. Finaliin kohteiden esittely ja linkki äänestyslomakkeelle löytyvät täältä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/16/Salpapolku%20ja%20Punkaharju%20ehdolla%20vuoden%20retkikohteiksi%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89yleis%C3%B6%C3%A4%C3%A4nestys%20alkoi/2016121669197/4