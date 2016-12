Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvelle odotellaan lisää pakolaisia Rautjärvi odottaa loppuvuodeksi vielä noin kymmentä uutta pakolaista. — Meillä asuu nyt yhdeksän pakolaista ja loppuvuodeksi olisi tarkoitus saada 20 tulijaa täyteen, sanoo kunnanjohtaja Harri Anttila. Kunta on lupautunut ottamaan vastaan vuosina 2016 - 2017 yhteensä 40 oleskeluluvan saanutta. Anttilan mukaan loput 20 saapuvat ensi vuonna. Uusien asukkaiden tulo on kuitenkin kiinni heistä itsestään. — Kaikki, jotka meille tulevat, ovat saaneet pakolaisstatuksen. He voivat muuttaa sinne, mihin Maahanmuuttovirasto paikan osoittaa, mutta he voivat mennä muuallekin. Meille tulijat ovat vain lapsiperheitä, sanoo Anttila. Jos pakolainen ottaa Maahanmuuttoviraston tarjouksen vastaa, hän saa Anttilan mukaan etuna muun muassa vuokratakuuta ja muuttoapua. Rautjärvelle voi tulla myös oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden lisäksi myös kiintiöpakolaisia. Anttilan tietojen mukaan he ovat eritrealaisia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/16/Rautj%C3%A4rvelle%20odotellaan%20lis%C3%A4%C3%A4%20pakolaisia%20/2016521665448/4