Etelä-Saimaa: Medis Mama Africa -kauppa lopettaa Oleksilla Monikulttuuriset ruokamarkkinat muuttuvat Lappeenrannan keskustassa. Siellä avautui Oriental Dicle Market, mutta toisessa etnisessä kaupassa Oleksilla on on poistomyyntitunnelma. — Lopetan. Ihmisiä ei liiku tarpeeksi, ja kun tulee toinen samanlainen kauppa, on parempi lopettaa ja antaa hänen jatkaa, sanoo Medis Mama Africa -kaupan yrittäjä Mediatrice Nyiramugisha. Hän on pettynyt keskustassa liikkuvien ihmisten määrään. Liike sijaitsi aiemmin Valtakadulla keskustan laidalla ja muutti ydinkeskustaan viime kesänä. — Ihmisten on hankala tulla hakemaan tavaraa, kun ei ole ilmaisia parkkipaikkoja. Heidän on helpompi mennä Prismaan. Nyiramugisha lisäsi suomalaisille suunnattujen tuotteiden valikoimaa, mutta vuokran jälkeen ei silti jäänyt riittävästi rahaa käteen. Suurin osa asiakkaista on ulkomaalaisia. Nyt Nyiramugisha aikoo myydä tavarat alennuksella pois mahdollisimman pian ja tehdä sen jälkeen loppuun kesken jääneet opinnot. Sitten on aika suunnitella tulevaa. Lue koko uutinen:

