Etelä-Saimaa: MMA Lappeenrannan Jukka Paananen aloittaa Cagen matchmakerina Lappeenrantalainen Jukka Paananen aloittaa vastuullisessa tehtävässä suomalaisessa Cage-ammattilaisvapaaottelupromootiossa. Cage tiedotti perjantaina, että Paananen on nimitetty promootion uudeksi otteluparien valmistelijaksi eli matchmakeriksi, kun Cagen edellinen ja pitkäaikainen matchmaker Timo Lampen siirtyy tehtävästä syrjään.— Nyt on noin vuosi huilittu promoottorin ja matchmakerin tehtävistä. Kun tätä paikkaa tarjottiin, mietin muutaman päivän ja totesin, että on aika pistää taas työrukkaset käteen ja ruveta hommiin. Olen otettu, että Suomen ykköspromootio tarjosi minulle tätä paikkaa, Paananen kertoo Cagen tiedotteessa.Paananen tunnetaan muun muassa MMA Lappeenranta -kamppailu-urheiluseuran ja -kamppailusalin vetäjänä ja yrittäjänä, Team East Front -vapaaottelutallin managerina ja Fight Night -ottelutapahtumien promoottorina. Hän toimi aiemmin myös Suomen Vapaaotteluliiton puheenjohtajana. Lue koko uutinen:

