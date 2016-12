Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalaisen Kipinän toinen levy pureutuu entistä syvemmälle naisen työntäyteiseen arkeen Kansanmusiikkiyhtye Kipinän toinen levy Omaa aikaa on juuri ilmestynyt. Sitä juhlistetaan huomenna lauantaina ravintola Teerenpelissä keikalla. — Sitähän tämä musiikin harrastaminen meille on, omaa aikaa. Välillä se pitää oikein puristamalla puristaa työn, lastenhoidon, ruuanlaiton, pyykinpesun ja parisuhteen keskellä, Emmi Maijanen sanoo. Kipinään kuuluu Emmi Maijasen lisäksi Maria Olkku ja Eija Haikala. Maijanen soittaa viulua ja Maria Olkku matkaharmonia. Koko naistrio laulaa. Arkea Kipinän laulut käsittelevät rempseällä ja huumorin sävyttämällä otteella. Esimerkiksi Emmi Maijasen omassa arjessa on tänä vuonna tapahtunut monta muutosta. Helmikuussa hän sai esikoisensa ja pari viikkoa sitten palasi takaisin töihin. — Voi olla, että omiin kappaleisiini on tullut uudenlaista pehmeyttä. Mielestäni tällä levyllä olemme löytäneet oman juttumme vielä aiempaa selkeämmin. Kappaleita syntyy sekä yksin että yhdessä. — Meillä kaikilla on aika erilaiset elämäntilanteet, mikä näkyy laulujen sanoituksissa. Se tuo myös levylle monenlaisia näkökulmia, Maijanen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/16/Lappeenrantalaisen%20Kipin%C3%A4n%20toinen%20levy%20pureutuu%20entist%C3%A4%20syvemm%C3%A4lle%20naisen%20ty%C3%B6nt%C3%A4yteiseen%20arkeen/2016121669598/4