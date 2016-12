Uutinen

Etelä-Saimaa: Koulukoira Reima aloitti työt Korvenkylän koululla – ”Vielä on välillä ollut pientä haukkumista, jos käytävästä kuuluu ääniä” Koulukoira Reima on ilahduttanut Korvenkylän koulun oppilaita ja opettajia Lappeenrannan Rauhassa marraskuun lopulta saakka. Apulaisrehtori Virpi Pentikäinen Korvenkylän koululta kertoo, että Reima on saanut koululla oivallisen vastaanoton. Idean koulukoirasta sai viidennen luokan opettaja Tiina Musto, jonka koira Reima on. — Rupesimme miettimään, miten voisimme tuoda iloa koululle. Koulukoirista on kokemusta Suomestakin. Ne rauhoittavat työskentelyä koulussa. Niiden hyödystä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä puhutaan myös. On lapsia, joilla on tunnetaidoissa kehittämistä, Pentikäinen sanoo. — Lapset ovat itsekin kokeneet, että koira auttaa rauhoittumaan ja keskittymään. Reima viettää päivänsä viidennen luokan oppilaiden kanssa. Luokassa sillä on iso häkki, mutta se on myös paljon kosketuksissa oppilaiden kanssa. — Koira viihtyy hyvin lasten kanssa. Se on todella lapsiystävällinen. Olemme käyttäneet sitä myös lukukoirana. Lapset lukevat ja koira makaa vieressä ja tykkää kuunnella. Pentikäinen kertoo, että viidennen luokan oppilaiden vanhemmilta oli kysytty mielipidettä koiran tuomiseen luokkaan. Kaikki olivat myöntyväisiä. Näillä näkymin Reima pysyy koululla jatkossakin. — Meillä on ollut hyviä kokemuksia Reimasta, ja se on tuonut iloa koulun elämään. Se myös kasvattaa vastuullisuutta lapsissa, kun he saavat esimerkiksi käyttää sitä pissalla. Siitä on tullut Tiinan työpari, Pentikäinen sanoo. — Ehdottomasti meinaamme jatkaa tätä, jos vaan kokemukset jatkuvat hyvinä ja koulutus etenee hyvin. Vielä on välillä ollut pientä haukkumista, jos käytävästä kuuluu ääniä. Lue koko uutinen:

