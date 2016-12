Uutinen

Etelä-Saimaa: Kahvilan sisustus paljastaa omistajan mieltymykset Moni kahvila on yrittäjänsä näköinen. Lappeenrannassa Café Lisan, Café Kristiinan sekä My Bakery Cafén sisustuksen on suunnitellut kahvilanpitäjä itse. Samoin on toiminut imatralaisen lounaskahvila Elman yrittäjä Lotta Kärhä. Itse tehty sisustus on keino erottua kilpailijoista sekä korostaa omaa näkemystä. Ulkoisilla seikoilla voi harjoittaa myös aistimarkkinointia, jonka tavoitteena on tuottaa elämyksiä ja mielihyvää sekä herättää muistoja ja tunteita. Kärhä kuitenkin muistuttaa, että miellyttävä ympäristö on vain puoli ruokaa. — Toivon, että ihmiset tulevat meille uudestaan pääsääntöisesti tuotteidemme takia. Kiva sisustus varmasti houkuttelee uusia asiakkaita, jos joku kehuu heille paikkaa tai he sattuvat näkemään siitä kuvan jossakin. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

