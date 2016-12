Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Markkanen palaa SaiPan maalille Frans Tuohimaan voittoputkesta huolimatta SaiPa hakee kolmatta perättäistä voittoa jääkiekkoliigassa jo Mikkelissä koossa olleella miehistöllä. Ainoa muutos on kaksi voittoa torjuneen maalivahti Frans Tuohimaan vaihto Jussi Markkaseen. SaiPa kohtaa kolmannen kerran tällä kaudella paikallisvastustaja KooKoon. Keltapaidoilla on aiemmista keskinäisistä otteluista kaksi voittoa. Tuomas Tuokkolan valmennukseen siirtynyt KooKoo on voittanut kolme edellistä otteluaan. KooKoo pelaa tilastojen mukaan liigan neljänneksi parasta ylivoimaa. Kouvolalaisilta puuttuu puolustuksesta maajoukkueen mukana Moskovassa oleva Mikko Lehtonen. Lue koko uutinen:

