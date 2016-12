Uutinen

Etelä-Saimaa: Joutsenon tennishalli muuntuu Kultsu-areenaksi kovaa vauhtia Joutsenon urheilukeskukseen remontoidaan parhaillaan Kultsu-areenaa. Vähälle käytölle jäänyt entinen tennishalli saa uuden elämän jalkapallohallina. 40x19-metriseen halliin asennettiin keskiviikkona Fifa 2 Star -standardin tekonurmi. Vastaavalla alustalla pelataan virallisia otteluita kansainvälisellä ja kansallisella tasolla Suomessa ja ulkomailla. Projektin isä on Kultsu FC:n johtokunnan jäsen Jari Niiranen. — Olen kysellyt tästä varmaan vuoden ajan. Hallin entisen omistajan kanssa väänsimme tästä kauppaa pitkin kesää ja syksyä. Nyt se on toteutunut. Minä omistan hallin, mutta Kultsu-areena on tämän nimi, Niiranen kertoo. Hallissa on myös noin sadan neliön pukuhuonetilat, jotka remontoidaan ja varustellaan pieneksi kuntosaliksi esimerkiksi kuntopyörillä ja kylmäaltaalla. Niiranen uskoo, että Kultsu FC:n lisäksi harjoitusvuoroja hallista hankkivat ainakin Kultsun juniorit ja yhteistyöseura LAUTP. — Tavoitteena on saada tälle mahdollisimman paljon käyttöä. Varsinaisesti aloitamme vuoden alussa. Kultsu FC:n päävalmentaja Kimmo Lötjönen on muutoksesta mielissään. Niiranen ja Lötjönen harjoittelivat hallissa jo omina pelivuosinaan, jolloin sen alustana oli kova muovimatto. — Tämä on vuoden jalkapalloteko, Lötjönen toteaa.Lötjösen mukaan Joutsenoon on rakentunut varsinainen harjoituskeskus. — Meillä on kaikki olosuhteet tässä niin äärellä: kaksi nurmikenttää, tekonurmikenttä, Joutsenohallin kuntosali ja juoksusuora sekä nyt tämä halli uudeksi harjoitustilaksi, satoi tai paistoi. Lisäksi Imatran isoon halliin on matkaa 15 kilometriä. Olosuhteet ovat nyt viimeisen päälle hyvät. Eihän tällaista ole jokaisella liigaseurallakaan, Lötjönen sanoo. Lue koko uutinen:

