Etelä-Saimaa: Heinäsirkkoja ei ole vielä hallissa näkynyt, mutta muut vitsaukset SaiPan toimitusjohtaja on saanut niskaansa Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Marko Ek tuntuu saaneen ensimmäisellä puolivuotiskaudellaan seitsemän vuoden vitsaukset hoidettavakseen. Ennen joulua SaiPan pitäisi vielä hoitaa kotikaukalossa KooKoo ja HIFK, jotta kausi kääntyisi nousuun. Se helpottaisi myös toimitusjohtajan urakkaa. Kun SaiPan kannattajien odotukset eivät ole toteutuneet, he ovat äänestäneet jaloillaan. Kisapuistossa on käynyt alkukaudella keskimäärin 3 140 katsojaa. SaiPan koko kauden tavoite on 3 900 katsojan keskiarvo. Ek varoo erityisesti ruikuttajan leimaa, vaikka neuvoja hän itse saa kaikesta ja kaikilta, kuten koko keltamusta yhteisö. Kisapuiston kattokin pitäisi jonkun mielestä korjata SaiPan rahoilla, vaikka halli on kaupungin omistama. Edelliskauden hyvä taloudellinen tulos toi yllättäen SaiPan niskaan yhtä paljon kuraa kuin kiitosta. Ei auttanut, että pelaajabudjetti säilyi ennallaan, ulkomaalaisia on viisi, eikä joukkueen nimilista näytä edelliskautta huonommalta. — Ei voi odottaa, että jatkuvasti oltaisiin sarjassa kolmen joukossa. Toivoa tietysti voi. Ek sanoo ottavansa asiat asioina, mutta yhdellä rysäyksellä niskaan on tullut vastoinkäymisiä, joista kaikkiin hän ei edes ole pystynyt vaikuttamaan. — Enemmän on unettomia öitä ollut kuin entisessä työssäni. SaiPa pelaa Kisapuistossa perjantaina KooKoota ja tiistaina HIFK:ta vastaan ennen lyhyttä joulutaukoa. Lue koko uutinen:

