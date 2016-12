Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa kirjattiin venäläisten yöpymisessä 30 prosentin kasvu ja suomalaisten yöpymisessä suurimmat luvut 20 vuoteen Etelä-Karjalan matkailussa on nyt valoa näkyvissä. Tilastokeskuksen tänään julkistama Majoitustilasto kertoo, että venäläisten yöpymiset kasvoivat maakunnassa lokakuussa 30,3 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Venäläisyöpymisiä kirjattiin kuukaudessa 9 702. Luku ei vielä yllä vuosien 2008—2014 tasolle, jolloin yöpymisiä kirjattiin kuukausitasolla 10 000—20 000. Se on kuitenkin huimasti parempi kuin lokakuun 2015 lukema, jolloin yöpymisiä kirjattiin 7 444. Suomalaisten yöpymiset Etelä-Karjalassa kasvoivat lokakuussa 21,7 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisiä kirjattiin 43 141. Luku on vuodesta 1995 lähtevässä tilastoinnissa kaikkien aikojen suurin. Vuosina 2012—2015 lokakuiset yöpymiset ovat olleet 32 000 ja 35 000 välillä. Vuoden 1995 lokakuussa suomalaisyöpymisiä kirjattiin reilut 25 000. Lue koko uutinen:

