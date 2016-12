Uutinen

Etelä-Saimaa: Aurajuusto, vuohenjuusto ja juusto — perjantain naposteluvinkeissä makeita ja suolaisia Starbox-bloggaaja Janne Kujalan joulukalenteri esittelee kolme mainiota pikkuleivonnaista juustolla. Tarjoiluun on kuulunut aurapiparkakut, vuohenjuusto—hunajapatongit ja juusto—kinkkunyytit. Aurajuusto ja piparkakut sopivat tunnetusti yhteen. Jannen Keittiössä -ohjeeseen ei kuulukaan muita ainesosia kuin piparkakkutaikina ja sinihomejuusto. Tuskin muuta tarvittaisiinkaan. Vuohenjuusto—hunajapatongeissa yhdistyvät suolainen juusto ja hunajan makeus. Resepti on lopulta varsin yksinkertainen, ja pikkunaposteltavaa syntyy äkkiä. Kolmas Kujalan vinkki on hänen lapsuudestaan tutut juusto—kinkkunyytit, jotka sopivat niin naposteluun kuin juhlapöytäänkin. Nyytit edustavat tämän vinkkikolmikon ainoaa selkeästi suolaista makua. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

