Etelä-Saimaa: Viimeiset rakuunat lähtivät Lappeenrannasta – ”Jos komentajalta kaikki joukot viedään, onhan se haikeaa” Lappeenrannan Rakuunamäellä vietettiin torstaina viimeistä kertaa varusmiesten kotiuttamisjuhlia. 127-vuotias rakuunaperinne kaupungissa päättyy, kun Maasotakoulun rakuunaeskadroonan viimeinen saapumiserä lähti kotimatkalle. Maasotakoulun apulaisjohtaja, eversti Petteri Rokka tunnusti, että rakuunoiden lähtö tuntuu haikealta. Rokka toimii myös rakuunoiden perinnekomentajana. — Toki tuntuu haikealta. Jos komentajalta kaikki joukot viedään, onhan se haikeaa, Rokka sanoi. — Niin kuin komentajalle kuuluu, minä pidän yllä tätä rakuunahenkeä. Vaikka joukot häviävät, minun tehtäväni on vaalia rakuunaperinteitä, valvoa ja vaalia, että rakuunahenki pysyy täällä. Rokka sanoo, että rakuunahenki säilyy edelleen Lappeenrannassa muun muassa erilaisissa juhlissa. Parhaiten se näkyy joka kesä perinneratsukoiden muodossa. — Ja meillä on Rakuunasoittokunta. Se on varmasti se, joka täällä maakunnassa näkyy eniten. Pitkä historia Suomen Rakuunarykmentti perustettiin Lappeenrantaan Venäjän keisarin asetuksella vuonna 1889. Rykmentti lakkautettiin vuonna 1901, mutta rakuunat palasivat kaupunkiin osana itsenäisen Suomen puolustusvoimia, Ratsuväkiprikaatina, vuonna 1921. Prikaati koostui Hämeen ratsurykmentistä ja Uudenmaan rakuunarykmentistä. Prikaati otti osaa talvi- ja jatkosotaan. Jo sodan aikana ja sen jälkeen se luopui hevosistaan. Joukko myös pieneni. 1950-luvulla Uudenmaan rakuunarykmentistä tuli Uudenmaan rakuunapataljoona. Vuonna 1990 Rakuunapataljoona lakkautettiin ja jäljelle jäi Rakuunaeskadroona ja Rakuunasoittokunta. Ne kuuluvat osana Maasotakouluun. Ensi vuodesta lähtien Maasotakoulun varusmieskoulutus tapahtuu Haminassa. Viimeisten rakuunoiden kotiuttamisjuhlassa Rakuunamäellä yksikkölippu luovutettiin Rokalle. Viimeiset rakuunat viettivät kotiutusjuhlaa torstaina Lappeenrannan Rakuunamäellä. Lue koko uutinen:

