Etelä-Saimaa: Terveysala seuraa pankkien viitoittamaa tietä Terveyspalveluyritys Terveystalon liiketoimintajohtaja Laura Räty vertaa terveysalaa pankkialaan. Pankkipuolella konttorit ovat vähentyneet keskuskaupunkien ulkopuolella. Sama suunta on edessä myös terveydenhuollossa. Pankeissa asiointi ei kuitenkaan ole vähentynyt konttorien kadotessa. Se vain on muuttunut suurelta osin digitaaliseksi. Digitaalisuus on myös terveydenhoidossa yksi ratkaisuista, joilla ala pyrkii samaan aikaan hillitsemään kustannuksia ja säilyttämään palveluita ihmisten saatavilla. Esimerkiksi videoyhteys kotoa lääkäriin on yksi esimerkki digitaalisuudesta terveyspalveluissa. Terveystalo tiedostaa, että osa asiakkaista käyttää mielellään sähköisiä palveluita, mutta osa haluaa hoitaa asiansa perinteiseen tapaan puhumalla toiselle ihmiselle. Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen sanoo, että yhtiö pyrkii palvelemaan erilaisia asiakkaita eri tavoilla. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

