Etelä-Saimaa: Teatteri Imatran nimikkodrinkki-kilpailussa kuusi finalistia Teatteri Imatran nimikkodrinkki-kilpailuun on valittu kuusi finalistia. Heistä viisi on Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita. He ovat Ha Tu Tran, Iuliia Goroshenko, Ksenia Bobrikova, My Nguyen ja Olga Evdonina. Ainoana finalistina ravintolamaailmaa edustaa Antti Häkli Lumosta. Kilpailun tuomaristo harmittelee teatteri Imatran tiedotteen mukaan sitä, ettei kilpailuun saatu enempää edustajia paikallisista ravintoloista. Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä reseptit 21:ltä henkilöltä. Arvioitavana oli kaikkiaan 29 drinkkireseptiä. Drinkkikilpailun finaali käydään Saimaan ammattikorkeakoulun Linnalan kampuksella keskiviikkona 18. tammikuuta 2017 alkaen kello 17. Yleisö voi silloin seurata drinkkien valmistusta aulan puolelta ikkunoiden läpi. Yksi finaalin tuomareista on drinkinteon Suomen mestari Markus Sillanpää. Voittajadrinkki tulee myyntiin helmikuussa 2017 avautuvaan uuden teatteritalon ravintolaan. Teatteri Imatran nimikkodrinkki-kilpailun järjestävät teatteri Imatra ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Lue koko uutinen:

