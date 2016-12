Uutinen

Etelä-Saimaa: Stam1na ja Kotiteollisuus vahvasti Emma-ehdokkaina Eteläkarjalaiset yhtyeet Stam1na- ja Kotiteollisuus ovat ehdolla Suomen suurimman musiikkialan palkinnon saajaksi. Stam1na on ehdolla viidessä eri Emma-kategoriassa. Bändi kilpailee vuoden yhtyeen tittelistä, lisäksi heidän Elokuutio-albuminsa on ehdolla sekä vuoden albumiksi että vuoden metallialbumiksi. Stam1naa voi myös äänestää yleisöäänestyksessä vuoden yhtyeeksi. Heidän musiikkivideonsa Kuudet raamit on yleisöäänestyksessä ehdolla vuoden musiikkivideoksi. Myös Kotiteollisuus kilpailee yleisöäänestyksessä vuoden yhtyeen tittelistä. Lisäksi heidän Vieraan vallan aurinko -albuminsa on ehdolla vuoden rock-albumiksi. Vuoden 2017 Emma-palkinnot jaetaan 4.helmikuuta. Kategorioita on yhteensä 22. Katso ehdokkaat täältä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/Stam1na%20ja%20Kotiteollisuus%20vahvasti%20Emma-ehdokkaina/2016121659858/4