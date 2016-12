Uutinen

Etelä-Saimaa: Sorjonen on Venla-ehdokkaana Lappeenrannassa kuvattu tv-sarja Sorjonen on ehdokkaana Kultainen Venla -kilpailussa. Siinä valitaan vuoden parhaat kotimaiset televisio-ohjelmat ja niiden tekijät. Ylen Sorjonen on ehdolla draamasarjassa. Sen muita ehdokkaita ovat Ylen Kohtuuttomuuksia-sarja ja MTV 3:n Roba-sarjan kolmas kausi. Kultainen Venla -kilpailun järjestää Televisioakatemia-yhdistys. Palkintojen saajien valinnan tekevät yhdistykseen kuuluvat alan ammattilaiset sekä yleisö, jonka antamien äänien perusteella jaetaan palkinnot kategorioissa Paras tv-ohjelma ja Paras esiintyjä. Äänestys on käynnissä 10. tammikuuta saakka. Palkinnot jaetaan Kultainen Venla -gaalan suorassa lähetyksessä 13. tammikuuta. Sorjonen-sarjaa on esitetty TV1:ssä 16.10 alkaen. Ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso esitetään joulupäivänä 25. joulukuuta. Viime sunnuntaina Sorjosella oli Finnpanelin mukaan 478 000 katsojaa. Luku on esityspäivän keskikatsojamäärä. Sorjonen on lähetetty uusintana tiistaisin, ja sarjan kaikki jaksot ovat olleet alusta alkaen katsottavissa Yle Areenassa. Lue koko uutinen:

