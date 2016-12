Uutinen

Etelä-Saimaa: Sorjonen liikuttaa ensi vuonna Lappeenrannassa kuvausryhmää, turisteja ja koululaisia Televisiosarja Sorjosen toista tuotantokautta kuvataan Lappeenrannassa elokuussa 2017. — Tarina sijoittuu Lappeenrantaan. Tähän asti kaikki näyttää oikein hyvältä, sarjan vastaava tuottaja Matti Halonen tuotantoyhtiö Fisher Kingiltä kertoo. Kesäkuusta lähtien Sorjosen kuvauspaikoille järjestetään myös kävelykierroksia. Tunnin mittainen kierros lähtee Lappeenrannan turisti-infon edustalta. Reitti kulkee keskustassa kuvauspaikalta toiselle. Bordertown-kierrokset opastetaan suomeksi ja englanniksi kesä-, heinä- ja elokuussa. Bordertown on Sorjonen-sarjan kansainvälinen nimi ja tarkoittaa rajakaupunkia. Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman ja Sorjonen-sarjan käsikirjoittaja Miikko Oikkonen kirjoittavat kierroksen käsikirjoituksen. — Kierrokselta saa sarjan yksityiskohdista sellaista tietoa, jota ei saa muualta, Rahman kertoo. Lappeenrannan kaupunki ja Fisher King laativat paraikaa lisenssisopimusta, jolla kaupunki saa oikeuden kuvauspaikkakierroksiin ja Bordertown-markkinointimateriaaliin. Sopimus maksaa kaupungille 2 000 euroa vuodessa. — Saamme heidän kuviaan käyttöömme, ja kaupunginorkesteri voi soittaa Sorjosen teemamusiikkia yhdessä tai kahdessa konsertissaan, Rahman kertoo. Orkesteri ei ole intendentti Milko Vesalaisen mukaan vielä ehtinyt suunnitella, milloin kappale tulee ohjelmistoon. Teemasävelmän Closer esittää sarjassa tanskalainen duo Kaae & Batz Maria Holm-Mortensenin kanssa. Myös edullisia Sorjoseen liittyviä matkamuistoja kuten magneetteja on tarkoitus valmistaa. Helmikuussa sata Lappeenrannan Kimpisen yhdeksäsluokkalaista testaa kävelykierrosta projektissa, joka kuuluu heidän opintoihinsa. Kyse on uuteen opetussuunnitelmaan kuuluva, ainerajat ylittävä oppimiskokonaisuus. Oppilaiden tehtävä on pohtia itäisen valtakunnanrajan merkitystä ja Suomen itsenäisyyttä. Tv-sarja oli kipinä projektille. — Emme keskity sarjaan vaan Lappeenranta-kuvaan, kuvataideopettaja Eine Kaartinen kertoo. Tehtävä voi tuottaa vaikka powerpoint-esityksiä tai elokuvia. Kaikki tuotokset esitetään huhtikuun lopussa koululla koko päivän kestävässä tilaisuudessa. Projekti alkaa 1. helmikuuta 2017 Lappeenrannan valtuustosalista, jossa Miikko Oikkonen kertoo tv-sarjasta ja omasta urastaan. Tilaisuus on avoin kaikille. Lue koko uutinen:

