Etelä-Saimaa: Pohjaveden tarkkailu unohtui kymmeneksi vuodeksi — Parikkalan keskustan pohjavedessä suuria kloorifenolipitoisuuksia Parikkalan keskustasta Saharannan asuinalueelta on pohjavesitutkimuksissa paljastunut suuria kloorifenolipitoisuuksia. Ne ovat jäänteitä alueella vuosikymmeniä toimineesta sahasta, jossa käytettiin KY-5-sinistyksensuoja-ainetta. Se sisältää kloorifenolien ohella muita epäpuhtauksia.Kaavassa alue on merkitty asuin-, liike- ja toimistokäyttöön sekä puistoalueeksi ja se on rakennettu kaavan mukaisesti.Läheisyydessä on kaksi uimarantaa.Entinen saha-alue sijaitsee tärkeällä Likolammen pohjavesialueella. Vedenottamo ei ole tällä hetkellä käytössä. Arvioitu pohjaveden virtaussuunta on Simpelejärven suuntaan.Saharannassa on tehty 1990-luvulla ja viimeksi vuosina 2004—2005 massanvaihtoja.Viimeisten töiden jälkeen kunnalle jäi pohjaveden tarkkailuvelvoite. Se unohtui kymmeneksi vuodeksi. Ely-keskus huomautti asiasta viime vuonna ja nyt saadut tutkimustulokset paljastavat pohjavedessä olevan muun muassa kloorifenoleita 12 000 mikrogrammaa litrassa, kun niitä saisi olla alle 10.Seuraavaksi tehdään riskinarvio ja lisäselvityksiä, joudutaanko maita taas peuhaamaan. Kustannuksiin toivotaan myös valtion osallistuvan.— En tiedä, onko myrkyistä ollut haittaa asukkaille. Ei varmaankaan. Tämä on ympäristöpuolen asia, kertoo ympäristöinsinööri Helena Kaittola Imatran seudun ympäristötoimesta. Lue koko uutinen:

