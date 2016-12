Uutinen

Etelä-Saimaa: Pizzeriaperhe perusti ruokakaupan Lappeenrannan keskustaan Marian aukion laidalla on aloittanut uusi ruokakauppa. Kyseessä on Oriental Dicle Market, joka myy pääasiassa turkkilaisia ja arabialaisia elintarvikkeita. Se aikoo laajentaa valikoimaansa myös afrikkalaisiin ja aasialaisiin tuotteisiin. Yrittäjä on Altun kebabin perustajana tunnettu Turkin Kurdistanista kotoisin oleva Esref Altun. Vuodesta 1994 kaupungissa yrittäjänä toiminut mies uskoo, että Lappeenranta tarvitsee monikulttuurisia ruokakauppoja. Altun arvioi, että asiakaskunnasta noin puolet voisi olla suomalaisia ja puolet ulkomaalaisia. Myös suomalaiset ovat hiljalleen tottuneet turkkilaisiin, mausteisiin makuihin. Moni on matkustellut alueella ja opetellut myös itse laittamaan turkkilaista ruokaa. Ruokamarkettia pitävä Altunin perhe jakaa mielellään kokkausohjeita ja neuvoo elintarvikkeiden käytössä myös sosiaalisessa mediassa. Tyttäret Semra ja Berivan Altun vinkkaavat suomalaiseen suuhun sopivaksi monikulttuuriseksi makuyhdistelmäksi esimerkiksi leipäjuuston ja viikunahillon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/Pizzeriaperhe%20perusti%20ruokakaupan%20Lappeenrannan%20keskustaan/2016121665367/4