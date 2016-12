Uutinen

Etelä-Saimaa: Moni Lappeenrannan nykyvaltuutettu panttaa ehdokkuuttaan kevään vaaleihin Seitsemän nykyistä Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsentä kertoo jo nyt luopuvansa kunnallispolitiikasta. Ensi kevään kuntavaalien ehdokaslistoilta puuttuvat varmuudella keskustan Antti Kaarna, Hannu Laivamaa ja Katri Pulli, demarien Juha Nikku, kokoomuksen Tuomas Telkkä, Myö-liikkeen Markku Timonen ja kristillisdemokraattien Matti Mölsä. Pois jättäytyvä seitsikko sai 2012 vaaleissa yhteensä lähes 1 900 ääntä. Telkkä jättää kunnallispolitiikan uuden, pääkaupungissa olevan työnsä vuoksi, ja Laivamaa luopuu perhesyiden takia. Myös Timonen kertoo luopumisen syyksi työkiireet. Hän jättää valtuuston jo vuodenvaihteessa, ja hänen tilalleen nousee valtuustoon loppukaudeksi varavaltuutettu Marko Vainikka. Kaarna, Pulli, Nikku ja Mölsä kertovat tekevänsä tietä nuoremmille päättäjille. Kaikilla heillä on takanaan pitkä ura valtuutettuina. Lappeenrannan nykyisessä valtuustossa on 59 valtuutettua. Uuteen valtuustoon valitaan keväällä vain 51 valtuutettua. Kisa valtuustopaikoista siis kovenee aikaisempaan verrrattuna. Nykyisistä valtuutetuista 26 ilmoittaa tässä vaiheessa olevansa mukana ensi kevään vaaleissa. Ehdokkuutensa ovat ilmoittaneet demareista Harri Iljin, Risto Kakkola, Marja-Liisa Vesterinen, Anneli Kiljunen, Armas Timonen ja Ulla-Riitta Hyöppinen-Sipari, keskustasta Jouni Kemppi ja Ari Torniainen, kokoomuksesta Tuula Lindh, Heikki Järvenpää, Jukka Kopra, Helena Puolakka, Jyri Hänninen ja Tommi Vasama, perussuomalaisista Ilpo Heltimoinen, Ari Hooman, Jani Mäkelä, Jari Nalli, Kimmo Heinonen, Markku Papinniemi ja Marja-Leena Leppänen, Myö-liikkeestä Juha Härkönen, kristillisdemokraateista Marjatta Moilanen ja Juha Rantalainen sekä vihreistä Virpi Junttila ja Hanna Holopainen. Kahdeksan nykyvaltuutettua ei vielä osaa tai halua sanoa, onko mukana vai ei. Kahdeksantoista ei vastannut lainkaan sähköpostikyselyyn ehdokkuudesta. Aikaa pohtia ehdokkuutta on vielä reilusti, sillä ehdokashakemukset on jätettävä helmikuun loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/Moni%20Lappeenrannan%20nykyvaltuutettu%20panttaa%20ehdokkuuttaan%20kev%C3%A4%C3%A4n%20vaaleihin/2016121657519/4