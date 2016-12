Uutinen

Etelä-Saimaa: M-Files hakee Lappeenrannasta ykkösluokan osaajia uuteen yksikköön Ohjelmistoyhtiö M-Files laajentaa Lappeenrantaan. Yhtiö hakee parhaillaan kymmentä työntekijää keväällä perustettavaan yksikköön. Lappeenrantaan yritys tulee toimitusjohtaja Miika Mäkitalon mukaan osaamispotentiaalin takia. — Työt pystymme tekemään missä tahansa. Tärkeintä on löytää töihin ykkösluokan osaajia. Asiakkaita on ympäri Suomen ja ulkomailla. Avoimet työpaikat löytyvät muun muassa yrityksen nettisivuilta. — Haemme toimipisteen vetäjää, kokeneempaa ratkaisuarkkitehtiä ja järjestelmäasiantuntijoita, sekä kokeneita että nuoria, johtaja Tommi Viitanen sanoo. M-Filesin palkkalistoilla on lähes 400 henkilöä, ja liikevaihto hipoo 40 miljoonaa euroa. Yrityksellä on toimipisteet Tampereella ja Espoossa, konttorit USA:ssa ja Britanniassa sekä 500 jälleenmyyjää yli sadassa maassa. Vastikään on avattu Saksan konttori, ja pian avautuvat Ranskan ja Australian toimipisteet. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/M-Files%20hakee%20Lappeenrannasta%20ykk%C3%B6sluokan%20osaajia%20uuteen%20yksikk%C3%B6%C3%B6n/2016121665257/4