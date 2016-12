Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT:n professori: Työn tuottavuus on saatava nousuun Kansantaloustieteen professori Kalevi Kyläheiko Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta muistuttaa, että Suomen talouskasvu on edelleen varsin heiveröisellä pohjalla. — Työn tuottavuuden kasvu on Suomessa alhaisella tasolla. Tämän vuoksi on hyvin vaikea nähdä maan taloudessa merkittävää kasvua lähivuosina, Kyläheiko sanoo. Nokian kasvun vuosina myös tuottavuuden kasvu oli Suomessa yli kymmenen vuotta maailmanennätystasolla. Nyt tuottavuuden kasvu on lähellä nollaa. — Jos tuottavuutta ei saada käännettyä nousuun, elintaso ei nouse, Kyläheiko muistuttaa. Tuottavuutta voidaan jossain määrin nostaa pidentämällä työaikaa. Tämä keino on kuitenkin aika pian käytetty loppuun, tunteja on vuodessa rajallinen määrä. — Taloustiede pystyy osoittamaan, että tuottavuuteen voidaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä investoimalla koulutukseen ja tutkimukseen. Tässä suhteessa meidän hallituksemme on toiminut oudosti, Kyläheiko sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/15/LUT%3An%20professori%3A%20Ty%C3%B6n%20tuottavuus%20on%20saatava%20nousuun/2016121659768/4