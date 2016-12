Uutinen

Etelä-Saimaa: LUT saa Liikesivistysrahastolta 275 000 euroa Liikesivistysrahasto lahjoittaa 275 000 euroa Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) varainhankintakampanjaan. Siinä koottu summa nousee tällä lahjoituksella yli neljän miljoonan euron. LUT:n saama summa on osa 2,5 miljoonan euron potista, jonka Liikesivistysrahasto lahjoittaa kymmenelle suomalaiselle ylipistolle kauppatieteellisen alan tutkimukseen ja koulutukseen. Tiedotteen mukaan lahjoitusten perusteena ovat yliopistojen akateeminen menestys tieteellisessä tutkimuksessa, yhteiskunnallinen vaikuttavuus mitattuna ekonomien ja tohtoreiden lukumäärällä sekä Liikesivistysrahaston vastaanottamat lahjoitukset yliopistojen alueilta viimeisten 15 vuoden aikana. LUT:n tavoite on koota varainhankintakampanjassaan viisi miljoonaa euroa ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. — Olemme taas merkittävästi lähempänä tavoitettamme, LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa kiittelee tiedotteessa uusinta lahjoitusta. Liikesivistysrahasto on Saksan mukaan ollut Lappeenrannan yliopistolle pitkään merkittävä tukija kauppatieteellisessä tutkimuksessa. — Tänä vuonna tutkijamme ovat saaneet Liikesivistysrahastolta tutkimukseen 212 000 euroa, Saksa kertoo. Lue koko uutinen:

