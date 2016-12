Uutinen

Etelä-Saimaa: Kersantti Honka ja rakuuna Kuuramaa kotiutuivat torstaina Rakuunamäeltä: ”Enää ei tarvitse laittaa kurkkusalaatteja päälle” Rakuunamäen viimeisten rakuunoiden joukossa kotiutuivat kersantti Aki-Petteri Honka ja rakuuna Joel Kuuramaa. Viimeisenä päivänä varusmiespalveluksessa ei ohjelmassa ollut juhlallisuuksien lisäksi juuri muuta kuin ruokailu ja varusteiden palautus. Kersantti Honka ja rakuuna Kuuramaa kertoilivat viimeisen päivän tunnelmistaan kasarmin tyhjyyttään kaikuvassa tuvassa. — Aika haikeat fiilikset on lähteä. Jossain kohtaa tulee kuitenkin sekin hetki, kun lähdetään. Ihan mukava, kun pääsee vähän kotonakin olemaan pidempään kuin viikonloput, Honka sanoi. — Ristiriitaiset (tunnelmat). On haikea fiilis, mutta tavallaan vapautunut, kun nyt se on ohi. Enää ei tarvitse laittaa kurkkusalaatteja päälle, Kuuramaa naureskeli. Juttua päivitetty kello 16.10. Korjattu kersantti Hongan etunimi. Katso videolta, miltä kasarmin tuvassa näytti kotiutumispäivänä. Lue koko uutinen:

